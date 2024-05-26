美品 HERMES エルメス ポップアッシュ ポップH ネックレス 人気

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HERMESエルメスポップアッシュポップHネックレスペンダント●カラーピンク×イエローゴールド●サイズ長さ40㎝程縦1.5cm横1.1cm●付属品無し。※写真掲載全て私物。●エルメス店舗にて購入品●使用期間トータル1ヶ月ほど●刻印あり2枚目、4枚目写真にて色味アップ写真掲載しておりますので、ご確認お願いします。濃いピンクではなく、淡いピンクで、可愛いです。目立った傷や汚れなし。多少の擦れ傷や、僅かな汚れあるように見えますが、写真に写りにくいほどです。写真にて必ずご確認お願いします。使用感も特にありません。こちら中古品になりますこと、写真を参考にすべてをご理解ご納得の上でのご購入をよろしくお願いします。#ブランド#アクセサリー#ネックレス#ゴールド#ポップh#ポップ