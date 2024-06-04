ジャーナルスタンダード☆ライトペーパータフタナカワタコート ...

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■値下交渉不可■JOURNALSTANDARDライトペーパータフタナカワタコート30800円サイズS36、ブルー３回くらい短時間着用しました。□商品説明□これは使える！！軽い羽織り心地と機能性が魅力の中綿コートが登場表情感とマットな質感にこだわり選んだ表地に、温度機能調整がある中綿を抱かせたパフコートです。とても軽いので着ていて楽なコートです。電車などでコートを着ていて暑く感じるような時は熱を吸収して放出する機能があり、冬のふとした時に感じるお悩みの解消に◎デザインはサッとはおると大きめの衿のテーラード風に、衿を閉じるとハイネックで首元まであたたかく着ていただけるありがたいデザインになっています。シンプルなデザインなので、大人の女性でもスタイリッシュに着こなせる中綿コートです。#ジャーナルスタンダード#journalstandardrelume#JOURNALSTANDARDrelume#ジャーナルスタンダードレリューム#ベイクルーズ#beautyandyouth#beamsユナイテッドトウキョウユナイテッドアローズサカイエンフォルドハイクスピックアンドスパンイエナシップスビームスエストネーションエディション