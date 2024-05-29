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- 廃盤品！野性爆弾くっきー おフチ フィギュア4種類新品未開封②
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商品詳細
野性爆弾くっきーおフチフィギュア4種類新品未開封です。新品未開封ですが、初期等はご理解下さい。チェナチェナちゃん、バランスおじさん、テディベアちゃん、ミスティの4種類です。プチプチにくるんで、メルカリ便で発送致します。5800円より値下げしています。野性爆弾くっきーくっきーランドくっきーガチャ世田谷ベースラットフィンクビッグボーイエッソボーイチェナチェナちゃんミスティベンジャミンボーナスバランスおじさんテディベアちゃん
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