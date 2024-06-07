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- ECRIN D'ORエクリンドール カメオブローチ箱付き（MOCHIZUKI ）
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商品詳細
【MOCHIZUKI】エクリンドール カメオブローチサイズ約5センチ×4センチ裏にサイン有り箱付き自宅保管の中古品であり素人検品であることをご理解の上ご購入ください。またすり替え防止の為返品はご遠慮ください。発送はゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。#アンティーク#カメオ#エクリンドール#アクセサリー#ブローチ#ペンダントトップ#カメオブローチ
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ECRIN D´ORエクリンドール カメオブローチ箱付き（MOCHIZUKI ）-
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