サムソナイト　デュモンクス　ミニバッグ

シボ加工のオシャレな黒のミニバッグです。画像の通り底部分に一部革が剥がれたところがあります。チャックの変色も一部見られますがその他は目立つような傷はなく、まだまだ長く使える物です。サイズ（素人採寸）横:18高さ:20マチ:7宜しくお願い致します。カラー···ブラック素材···本革



サムソナイトブラックレーベル・デュモンクス コンビネーションミニボストン GP5*69018(M2120253)｜HANKYU MEN'S / 阪急メンズ



サムソナイトブラックレーベル・デュモンクス コンビネーションミニボストン GP5*51018(M2120252)｜HANKYU MEN'S / 阪急メンズ



サムソナイトブラックレーベル・デュモンクス コンビネーションミニボストン GP5*48018(M2120251)｜HANKYU MEN'S / 阪急メンズ



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サムソナイトブラックレーベル・デュモンクス コンビネーションミニメッセンジャー GP5*51020(M2120258)｜HANKYU MEN'S / 阪急メンズ



サムソナイトブラックレーベル・デュモンクス コンビネーションミニメッセンジャー GP5*48020(M2120257)｜HANKYU MEN'S / 阪急メンズ



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