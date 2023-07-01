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サムソナイト　デュモンクス　ミニバッグ
商品番号 P78726895332
商品名

サムソナイト　デュモンクス　ミニバッグ
ブランド名 サムソナイト
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シボ加工のオシャレな黒のミニバッグです。画像の通り底部分に一部革が剥がれたところがあります。チャックの変色も一部見られますがその他は目立つような傷はなく、まだまだ長く使える物です。サイズ（素人採寸）横:18高さ:20マチ:7宜しくお願い致します。カラー···ブラック素材···本革
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