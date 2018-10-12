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スマイソン キングリトートバッグ ブラック
商品番号 C36978093266
商品名

スマイソン キングリトートバッグ ブラック
ブランド名 スマイソン
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SMYTHSONスマイソンキングリトートバッグ数年前に海外のスマイソン公式サイトで購入しました。2年くらい日常的に使用のUSED品になります。保管時の形崩れが見られます。底面角に擦れ箇所あり。◎折たたんでの発送になります。カラー：ブラック　シルバーロゴ素材：CALFLEATHER（子牛革）100％　　　裏面スエードサイズ：H38.5×W35×D9cm持ち手：47cm、持ち手（高さ）：20cm仕様：オープン開閉、ポケットなし付属品：SMYTHSONオリジナル保存袋商品詳細軽量で柔軟性のあるスムースカーフレザーを採用したスマイソンのキングリートート。（13インチのPCも収納可能です。）肩掛け可能です。
http://narcologia.ru/goods/update897195.html
http://narcologia.ru/goods/capitation393108.html
http://narcologia.ru/goods/moisture282469.html
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