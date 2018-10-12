スマイソン キングリトートバッグ ブラック

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商品詳細
SMYTHSONスマイソンキングリトートバッグ数年前に海外のスマイソン公式サイトで購入しました。2年くらい日常的に使用のUSED品になります。保管時の形崩れが見られます。底面角に擦れ箇所あり。◎折たたんでの発送になります。カラー：ブラック シルバーロゴ素材：CALFLEATHER（子牛革）100％ 裏面スエードサイズ：H38.5×W35×D9cm持ち手：47cm、持ち手（高さ）：20cm仕様：オープン開閉、ポケットなし付属品：SMYTHSONオリジナル保存袋商品詳細軽量で柔軟性のあるスムースカーフレザーを採用したスマイソンのキングリートート。（13インチのPCも収納可能です。）肩掛け可能です。
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