UN3D. オリガミトップス　カーキ　36

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オリガミトップス-----------------------------UN3D.オリガミトップスカラー カーキサイズ 362回着用しました。目立つ汚れはありませんが、USED品となる旨ご了承ください。クリーニングをしてお渡しします。ご理解頂ける方。折り畳んで発送させていただきますので、シワになります。こちらもご理解頂ける方。スカートも別売りで出品しております。セットアップで合わせていただくとワンピースのようにも着ていただけます。セットで購入希望の方は、コメントよりお伝え下さい。オリガミのパーツをアシンメトリーにデザインしてあり、程よいハリのあるタイプライター素材でモードに着て頂けます。以下サイトより引用素材表地：コットン53％ ナイロン47％ 裏地：ポリエステル100％バスト89cm着丈75cm（最長84cm）肩幅35cm裾幅50cm重さ約196g袖ぐり48cm柄・デザイン···無地袖丈···袖なし