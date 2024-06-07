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商品詳細
レオナールの花柄のポロシャツです。生地はしっかりしているのですが汚れがかなり目立ちます。茶色いシミがいくつもあります。袖汚れ、衿の黄ばみもあります。後ろ側は比較的綺麗です。いただいたままの状態です。お洗濯やしみ抜きで取れるかもしれませんがわかりません。綺麗にお洗濯する自信がないためそのまま出品します。汚れの写真3、4、5、6枚目。かなり状態が悪いですがそれでもよろしければよろしくお願いします。・犬猫を飼育しています。アレルギーの方や苦手な方は購入ご遠慮くださいませ。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···花柄
http://narcologia.ru/goods/protein765234.html
http://narcologia.ru/goods/composite214654.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring782296.html
LEONARD SPORT (レオナール スポーツ) ニットコンビジャケット ブラック サイズ:L
レオナールスポーツ｜マルチカラー |カノコワンピース
LEONARD SPORT (レオナール スポーツ) カットソー ベージュ サイズ:40
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LEONARD SPORT (レオナール スポーツ) ストレッチカットソー ネイビー サイズ:38
LEONARD SPORT (レオナール スポーツ) ハーフジップカットソー ホワイト サイズ:38
LEONARD SPORT (レオナールスポーツ) 総柄カットソー マルチカラー サイズ:42
LEONARD SPORT (レオナール スポーツ) Tシャツ ホワイト サイズ:40
LEONARD SPORT レオナール スポーツ ロゴ ジャケット 40 【超目玉 ...
極美品◎正規品 日本製 LEONARD SPORT レオナール スポーツ 0558642 レディース シースルー ジップジャケット マルチ 花柄プリント 40
豪華 刺繍 LEONARD SPORT レオナール スポーツ ウールセーター M ...
LEONARD - LEONARD SPORT レオナール ゼブラ 幾何学模様 総柄 ...
LEONARD SPORT (レオナール スポーツ) 刺繍ロゴTシャツ ホワイト サイズ:記載なし
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