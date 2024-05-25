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ジョンストンズ 未使用　カシミア大判ストール　ナチュラル　アイボリー
商品番号 Y55044272446
商品名

ジョンストンズ 未使用　カシミア大判ストール　ナチュラル　アイボリー
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 12,095 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンストンズのカシミア大判ストールです素材···カシミヤ柄・デザイン···無地色　ナチュラル　アイボリーブランド：Johnstons正規品・本物ですサイズ：大判（約70cmx190cm）フリンジ含まず素材：カシミア100％日本販売定価：82,500円染料や漂白剤を全く使用しておりませんので、カシミアのそのままの柔らかさを堪能できます。従来の定番ストールと厚みや使用しているカシミアの量は殆ど同じですが、染料や漂白剤を全く含まない分とても軽い仕上がりになっています。
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