JENNY YOO ブライダルドレス ドレス ロングドレス 結婚式

ご覧頂きありがとうございます＾＾フォローして頂いた方限定で全品10%OFFにさせて頂いています♪♪ご購入前にコメントくださればお値段変更します（╹◡╹）ブランド名JENNYYOOジェニーヨー結婚式ブライズメイドドレスウエディングドレスパーティードレス状態:10枚目参照。後ろの裾に少し汚れあります。裏地あり。透け感なし。伸縮性なし。日本では取り扱いのない海外のドレスブランドです。color:ピンクsize:US4着丈128.5cm身幅41cm肩幅40.5cm平置きでの実寸です。多少の誤差はご了承下ださい(＞＜)他にもたくさんお洋服を出品しています！Rene（ルネ）Foxy（フォクシー）M'sgracy（エムズグレイシー）RalphLauren（ラルフローレン）FRAYI.D（フレイアイディー）が特に大好きです♡#まーさん♡クローゼットおまとめ購入の方は更にお値引きしますのでコメントにてお知らせください♪♪♪発送は出来る限り24時間以内を心がけております＾＾お急ぎの方や日にち指定も柔軟に対応させていただきます！ご縁があります事心待ちにしております(*´ω｀



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