ベリテ商品券3万円分(2024年6月まで)＋10%割引カード　ベリテ株主優待

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商品詳細
ベリテ商品券3万円分(2024年6月末まで)＋10%割引カード(2023年12月末まで)商品券と割引カードは併用できるので、実質33000円のアクセサリーのお買物ができます！ネコポスで匿名発送いたします。ベリテ 株主優待
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