TOPKAPI ソフトシュリンク テープ コンビ レザー ミニショルダーバッグ

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商品詳細
TOPKAPITREASURE/(W)ソフトシュリンクテープコンビレザーミニショルダーバッグ牛革のショルダーバッグです。タグは外しましたが、一度も使用しておりません。購入価格は17800円です。自宅保管にご理解いただける方にお譲りします。サイズ詳細高さ17.0cm幅29.0cmマチ11.5cm重量39素材···牛革(本革)素材···牛革(本革)カラー···ベージュ種類···その他ショルダーバッグ
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