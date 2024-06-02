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vintage made in ITALY 民族刺繍チロリアンシューズ
商品番号 Y14894257521
商品名

vintage made in ITALY 民族刺繍チロリアンシューズ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

▶︎商品一覧#lilistore---------------------------------------------⚫︎フォロー割一律¥300円引き⚫︎まとめ買いがお買い得※フォロワー様限定で、2点で500円引　3点800円引4点で1,000円引　5点以上で1,500円引---------------------------------------------vintageビンテージヴィンテージレトロmadeinITALYイタリア製民族刺繍チロリアンシューズチロルシューズ---------------------------------------------●商品説明デザイン製の高いチロルシューズ。刺繍とシルバー部分がアクセントになっていて、シンプルなコーディネートの中にもアクセントとして輝いてくれます。テープで着脱しやすいところもオススメ♪\"友達との待ち合わせに遅れちゃいそうな時でも1秒で準備OK\"●状態やや使用感あり●SIZE表記61/2おそらく24.5cm~25.5cmの間くらいの方がちょうどいいと思われるサイズです。インソールなどで調整するのもありかもしれません。
http://narcologia.ru/goods/browse117491.html
http://narcologia.ru/goods/freezer234298.html
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