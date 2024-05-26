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極美品✨フルラ エッセンシャル ショルダーバッグ レザー 黒 レディース
商品番号 W78528055290
商品名

極美品✨フルラ エッセンシャル ショルダーバッグ レザー 黒 レディース
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムフルラFURLAショルダーバッグエッセンシャルレザー黒ブラックレディース○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○サイズタテ18cmヨコ14cmマチ5cmハンドル6cmショルダー110cm平置き実寸。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご着用いただけるかと思います。○カラーブラック黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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