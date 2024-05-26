【最高級の質感】フルラ ショルダーバッグ メトロポリタン ネイビー

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FURLAのメトロポリタン、チェーンショルダーバックです^^デザインがお洒落な商品です。状態は、目立った傷や汚れなく綺麗です。【仕様】外側：なし内側：オープンポケット×1【サイズ】H約13cm×W約17cm×D約8cmショルダー：約55cm【付属品】なし⭐️ご覧頂きありがとうございます＾＾⭐️✳️正規品保証✳️出品商品は、古物商取得者が大手リサイクル店・古物市場で購入しており、全て真贋鑑定済みですので、御安心下さい!(^^)!○万が一、偽物がありましたら返金いたします！以前に被害があった為、すり替え防止対策を行っております。〇商品は、送料無料・即購入OKです!出品している商品は、全て1点物になります。売り切れ後の後悔をしないためにお早めのにご購入下さい!○新商品は入荷次第、随時出品しております。是非お見逃しがない様にフォローして頂けると嬉しいです(^^)○全ての状態を一点一点お伝えすることは困難な為、多少の誤差や見落としがある場合もあるかと思いますm(__)m何か気になる場合は、ご質問お待ちしてます(^^)643781023