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マイケルコース　長財布
商品番号 P51244281225
商品名

マイケルコース　長財布
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 7,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースの長財布です。知人から譲り受けましたが、使用しないため出品します。状態は良いです。おそらく1回も使ってないと思われます。(素人ですいません。)※中古品に抵抗がある方はご遠慮ください。カラー···イエロー疑問点等ありましたら、コメントください。
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