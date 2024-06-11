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Danton 半袖リネンシャツ　36号
商品番号 J97592684149
商品名

Danton 半袖リネンシャツ　36号
ブランド名 ダントン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前に購入しました。結構着ました。自宅クリーニングです。36のタグの下の汚れがあります。素材がリネンですのでシワがつきやすいです。古着です。ご理解ある方お願いします。値下げ可能です。ご相談ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/browse997491.html
http://narcologia.ru/goods/message975027.html
http://narcologia.ru/goods/browse331991.html
半袖シャツ/36/リネン/WHT
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半袖シャツ/36/リネン/WHT
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