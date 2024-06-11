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ユニクロ　マメクロゴーチ　エアリズムブランジ ブラスリップ　ブラウンS×2枚
商品番号 Y98766681258
商品名

ユニクロ　マメクロゴーチ　エアリズムブランジ ブラスリップ　ブラウンS×2枚
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアリズムプランジブラスリップカラー:34BROWN×2枚この商品について概要女性を美しく見せる「曲線美」が際立つデザインと、革新的な素材使いが注目を集める日本のファッションブランド、MameKurogouchiとのコラボレーションアイテム。・「エアリズム」を使用。・美しいカットライン、華奢なストラップ、ゴールドカラーのアジャスターなど、細部にこだわりの詰まったデザイン素材本体:78%ナイロン,22%ポリウレタン/裏地:85%ナイロン,15%ポリウレタン/カップの裏層生地:87%ポリエステル,13%ポリウレタン取扱い洗濯機可・ネット使用,ドライクリーニング不可,乾燥機不可
http://narcologia.ru/goods/reboot797036.html
http://narcologia.ru/goods/peroration185615.html
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