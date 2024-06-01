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新品未使用　ショルダーギャザーノースリーブブラウス
商品番号 F90392381357
商品名

新品未使用　ショルダーギャザーノースリーブブラウス
ブランド名 ヴェルメイユパーイエナ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VERMEILparienaキャップスリーブのデザインブラウスです☺︎身頃の自然なAラインシルエットをいかしてそのままアウトでも、ボトムインでも幅広く合わせていただけるかと思います！size:フリーcolor:ナチュラル定価:19,800円着用する機会が中々ないので、新品の内にお譲りします！柄・デザイン···無地
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