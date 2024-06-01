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CABaNファインポリエステルリブ ノースリーブプルオーバー
商品番号 S23845617998
商品名

CABaNファインポリエステルリブ ノースリーブプルオーバー
ブランド名 キャバン
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秋前なのでお値下げしました。///詐欺サイトで画像と文章を転用されておりますのでご注意ください///定価:18,700円サイズ:Free2021年夏に購入しました。5-6回程度の着用で、目立った汚れはありません。今年は出番がなかったので出品しようと思います。現在、実店舗やオンラインストアでも欠品しておりますので是非ご購入検討ください☺︎#tomorrowland#CABaN#ノースリーブ
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