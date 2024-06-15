MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ　スナップショット

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商品詳細
正規店で購入しました。2.3回使用した程度で大きなダメージなどなく、使用感もほとんどありませんが、画像のピンクの丸の部分に、金具同士のスレ跡がございます。ご了承くださいませ。サイズ約W18.5×H10.5×D5.5cmショルダー:約97-144cm(取り外し可能)素材 レザー (ポリウレタンコーティング)
http://narcologia.ru/goods/revamp970422.html
http://narcologia.ru/goods/displease652731.html
http://narcologia.ru/goods/peroration224215.html
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