エルメス　カデナ　鍵　セット　バーキン　ケリー

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商品詳細
ケリーについていた物だと思います。シルバーのカデナと鍵2本のセットです。細かなスレはありますが、綺麗な方だと思います。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis437644.html
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