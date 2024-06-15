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エルメス　カデナ　鍵　セット　バーキン　ケリー
商品番号 Y48369207388
商品名

エルメス　カデナ　鍵　セット　バーキン　ケリー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケリーについていた物だと思います。シルバーのカデナと鍵2本のセットです。細かなスレはありますが、綺麗な方だと思います。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis437644.html
http://narcologia.ru/goods/message487327.html
http://narcologia.ru/goods/organization965462.html
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