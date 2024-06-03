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【匿名配送】美品☆꙳✴︎⧾·⬞IL BISONTE 金金具 ショルダーバッグ 黒
商品番号 N81296432979
商品名

【匿名配送】美品☆꙳✴︎⧾·⬞IL BISONTE 金金具 ショルダーバッグ 黒
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【売り切りセール中】イルビゾンテ☆*。目立つ傷も無く、未使用に近いと思いますがあくまで中古品ですので神経質な方は御遠慮下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”多分今は販売されてない型かと思うので、ピンと来た方は是非☆*。⭕️無言購入⭕️ご予算相談サイズ高さ180mm幅230mmマチ無し問い合わせ等はお気軽に☆꙳✴︎⧾·⬞カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)
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