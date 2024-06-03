シャネル　イヤリング　片耳　クロス　十字架　ゴールド　ヴィンテージ

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商品詳細
CHANELシャネルヴィンテージココマーククロス94PGPレディースイヤリングゴールドブランド：CHANELシャネルシリーズ:ココマーククロス94P刻印:94P付属品：なしサイズ:縦30mmx横27mm10年ほど前にコメ兵で購入した本物です。小さな傷や錆はありますがまだまだご使用していただけます。片耳のみです。
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