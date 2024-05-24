LeSportsac レスポートサック ショルダーバッグ ポーチ スヌーピー

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数ある商品の中から拝見いただきありがとうございます(﹡ˆ﹀ˆ﹡)*⭐ご購入前にお問い合わせくださいコメントお願いしますコメントなしの購入は無理です【商品サイズ】（約）縦25cm×横36cm×マチ13cm【仕様】 メイン開閉部：ファスナー×2 表面：ファスナー付ポケット×3 裏面（内部）：ファスナー付ポケット×1 マチ：ファスナー開閉で調節可 ショルダー長さ調節可（約）60~123cm※注意1、ディスプレイの差異のため、および照明の原因を撮影して、写真と実物は色の違いがあるかもしれません。2、測定寸法が異なっているため、少しの誤差は純粋に正常で、具体的に実物を基準にします。3、生地の裁断工芸の特殊性のため、プリント図案の花の色と実際に受け取った商品は少し異なって、純粋に正常な現象です。※並行輸入品です。折り畳んでの発送になります。※※画像や商品ページ文章の無断転載は禁止です。