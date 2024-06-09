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NBB Vネックキャミワンピース23AW
商品番号 M71263844893
商品名

NBB Vネックキャミワンピース23AW
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 2,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬サイズM先週購入し、一度短時間着用しましたが、なんだか似合っていないような気がしたのできれいなうちにどなたかにお譲りしたいです。下に着るものや羽織などで通年着ていただける素材、形かと思います。カジュアルすぎないキャミワンピをお探しの方におすすめです。こちらまだ店頭に10,890円で売られているお品です。目立った難はないかと思いますが、こちら一度着用し、素人検品でございます。完璧をお求めの方のご購入はお控えくださいませ。※小さくたたんでの発送となります※発送までお時間をいただくことがございます。お急ぎの方はコメントにてご相談ください。宜しくお願い致します(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
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