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商品詳細
★浅野紫仙 山崎窯 乾山菖蒲絵 ぐい吞 未使用 下記の説明をよく読んでいただき、ご納得の上購入をお願いいたします。●サイズ：高さ5㎝・幅6.5・奥行6.5㎝。若干の誤差はご了承ください。共箱・共布・栞付。●未使用品です。汚れ・キズ等はございません。画像にてご確認ください。●商品の状態等画像でわかりにくい点や、ご不明な点がありましたら遠慮なくご質問ください。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate937048.html
http://narcologia.ru/goods/freshman232956.html
浅野紫仙 山崎窯 乾山菖蒲絵 ぐい吞 酒呑 共箱 共布 栞-
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