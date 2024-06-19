浅野紫仙　山崎窯　乾山菖蒲絵　ぐい吞　酒呑　共箱　共布　栞

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★浅野紫仙 山崎窯 乾山菖蒲絵 ぐい吞 未使用 下記の説明をよく読んでいただき、ご納得の上購入をお願いいたします。●サイズ：高さ5㎝・幅6.5・奥行6.5㎝。若干の誤差はご了承ください。共箱・共布・栞付。●未使用品です。汚れ・キズ等はございません。画像にてご確認ください。●商品の状態等画像でわかりにくい点や、ご不明な点がありましたら遠慮なくご質問ください。