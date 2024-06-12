イヴ・サンローラン バッグ

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カラー···ブラック３０年ほど前に三越伊勢丹で購入しました。価格は6万円弱程だったと記憶しております。使う機会がほぼなく、自宅保管しておりました。ただ自宅保管が長かったためボタンの中央部分に若干の剥げがあります。また傷など見落としがある可能性があります。ご理解ください。詳細は写真でご確認ください。