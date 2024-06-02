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coach コーチ　バッグ
商品番号 M79427120236
商品名

coach コーチ　バッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:コーチ素材:布一部レザー色:赤サイズ:23×25×5cm簡易採寸につき多少の誤差あり付属品:保存袋1回使用のみ。見た目傷はほぼないです。四隅は擦れもなくきれいです。4枚目写真にあるように、内部の一部擦れ傷や開閉箇所は少し傷があります。クロスボディ(斜めがけ)はできません。中古品の為、傷や使用感等がございますので、ご理解願います。
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