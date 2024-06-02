【状態良好】バーバリーロンドン カシミア100% アイボリー マフラー

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商品詳細
日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。ジャイアントチェックになります。クリーニング済みになります。こちらは新品ではありません。若干使用感はあります。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。メルカリでのみ販売しております。偽サイトにご注意ください。【素材】カシミア100%【サイズ】200×36(cm)【カラー】アイボリー特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。
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