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中村晋也 文化勲章受章 ブロンズ像「瑞玉双龍」
商品番号 T78931712878
商品名

中村晋也 文化勲章受章 ブロンズ像「瑞玉双龍」
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 11,200 円
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商品詳細

作品名：瑞玉双龍　龍作者名：中村晋也受章歴：文化勲章受章作品寸法：奥行4.5㎝×横34.0㎝×高さ16.0㎝材質：ブロンズ製（付属品）台座：御影石台（題名プレート付）桐箱：ひとみ桐箱（箱書き付）
http://narcologia.ru/goods/freezer768998.html
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