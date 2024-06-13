GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス

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商品詳細
GIVENCHY（ジバンシー）のヴィンテージネックレス。1978年製。チェーンの色は、ゴールド。チャームの色は、コーラルピンク×ゴールド。素材はわかりません。チャームのサイズは21mm×22mm×2mm。チェーンの長さは約36cm。40年以上前の物ですが、コンディションは良好です。永く大切にお使いいただける方にお譲りできれば幸いです。値引交渉をご希望の方は、事前に自己紹介文をご一読ください。dwr#givenchy#ジバンシー#ジバンシイ#ジバンシィ
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