  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
商品番号 Y57379259901
商品名

GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

GIVENCHY（ジバンシー）のヴィンテージネックレス。1978年製。チェーンの色は、ゴールド。チャームの色は、コーラルピンク×ゴールド。素材はわかりません。チャームのサイズは21mm×22mm×2mm。チェーンの長さは約36cm。40年以上前の物ですが、コンディションは良好です。永く大切にお使いいただける方にお譲りできれば幸いです。値引交渉をご希望の方は、事前に自己紹介文をご一読ください。dwr#givenchy#ジバンシー#ジバンシイ#ジバンシィ
http://narcologia.ru/goods/moisture464569.html
http://narcologia.ru/goods/recycling429014.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce980655.html
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス ブランド雑貨総合 ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ONLY ONE【VINTAGE ACCESSORY】GIVENCHY Paris ロゴハート ネックレス 2020-024 | annvintage powered by BASE
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス ブランド雑貨総合 ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ONLY ONE【VINTAGE ACCESSORY】GIVENCHY Paris ロゴハート ネックレス 2020-024 | annvintage powered by BASE
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ONLY ONE【VINTAGE ACCESSORY】GIVENCHY Paris ロゴハート ネックレス 2020-024 | annvintage powered by BASE
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ONLY ONE【VINTAGE ACCESSORY】GIVENCHY Paris ロゴハート ネックレス 2020-024 | annvintage powered by BASE
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス-
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ジバンシィ ネックレス（ハート）の通販 49点 | GIVENCHYのレディース ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ONLY ONE【VINTAGE ACCESSORY】GIVENCHY Paris ロゴハート ネックレス ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ハートロゴラインストーンネックレス ゴールド ヴィンテージ|Dior ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ハートロゴラインストーンネックレス ゴールド ヴィンテージ|Dior ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
ジバンシィ ネックレス（ハート）の通販 49点 | GIVENCHYのレディース ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
GIVENCHY ジバンシー ネックレス ロック カギ チャーム ラインストーン ...
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
Christian Dior クリスチャンディオール ヴィンテージ ハート チャーム シェル ロゴ メタル ラインストーン レディース ネックレス シルバー 【中古B/標準】 20421600
GIVENCHY vintage ハートロゴチャーム ネックレス
GIVENCHY ジバンシー ネックレス ロック カギ チャーム ラインストーン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru