【ＶivienneＷestwood】　サマータータン　ボストン型バッグ

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商品詳細
カラー···ブルー柄・デザイン···チェック素材···コットンヴィヴィアンウエストウッドのサマータンのハンドバッグですインポートで20年以上前（30年に限りなく近いかも）にヴィヴィアンのショップで購入しました【サイズ】横…約35cm縦…約16cmマチ…約11.5cm（素人採寸ですので大まかな目安としてご覧ください）レザーの部分などの汚れもあまり見られず、状態的には綺麗ですただ、1箇所ハンドルの部分にほつれがあります（写真掲載）保管が長く内部のシミなどございます持ち歩いた記憶は10回未満最近なかなか見ない、古いヴィヴィアンのバッグです。ヴィンテージにご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。
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