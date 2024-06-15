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【ＶivienneＷestwood】　サマータータン　ボストン型バッグ
商品番号 Y30838111340
商品名

【ＶivienneＷestwood】　サマータータン　ボストン型バッグ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 7,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···チェック素材···コットンヴィヴィアンウエストウッドのサマータンのハンドバッグですインポートで20年以上前（30年に限りなく近いかも）にヴィヴィアンのショップで購入しました【サイズ】横…約35cm縦…約16cmマチ…約11.5cm（素人採寸ですので大まかな目安としてご覧ください）レザーの部分などの汚れもあまり見られず、状態的には綺麗ですただ、1箇所ハンドルの部分にほつれがあります（写真掲載）保管が長く内部のシミなどございます持ち歩いた記憶は10回未満最近なかなか見ない、古いヴィヴィアンのバッグです。ヴィンテージにご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。
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