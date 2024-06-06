レア　波紋エリー　Ellie　タカラ　ジェニーフレンド　ファッションドール



2023年最新】波紋エリーの人気アイテム - メルカリ



Ellie/エリー・HAMON/波紋・Jenny's friend/ジェニーフレンド・TAKARA・1991年・開封品・ダメージ有り - KNot a TOY/ノットアトイ



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56Y 未使用☆ Ellie エリー HAMON 波紋エリー エリーズクラブ ジェニー ...



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タカラ ジェニーフレンド 波紋エリー | まんだらけ Mandarake



タカラ ジェニーフレンド 波紋エリー(フラメンコ) E8 | まんだらけ ...



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タカラ波紋エリー従来の年齢18歳よりひとつ上の19歳、身長も従来のエリーより2センチ高く、大人っぽい印象が特徴の波紋シリーズのエリーです。お箱は経年劣化によりそれなりの状態ですが、ドール本体はスリーブもついたままの未使用品です。状態、附属品等は画像でご確認くださいませ。また、ご質問やお写真追加等のご希望がございましたらコメントからお願い致します。昔のジェニーちゃんやジェニーフレンドが大好きでずっとコレクションしてきました。趣味趣向が変わり、少しずつ整理して行こうと思っております。年代物の経年素人保管による古いお品物です。その旨ご理解ご了承頂ける方のみご購入のご検討をお願い致します。