ピンキーリング ピンクゴールド

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2年前に9万円で購入しました。何度か使用しました目立った傷などはごさいません。珍しくピンクゴールドで大変気に入ってましたが私の今の指のサイズが変わり入らないので出品致します·͜·♡サイズ5～7だと思います！ピンキーリングですが細くなく重みはあります。