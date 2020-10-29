coach コーチ　ショルダーバッグ　ミニバッグ　ポシェット　シグネチャー

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商品詳細
⭐️原則24時間以内発送⭐️⭐️他ショップ様よりも早いコメント返信⭐️⭐️メンテナンス・クリーニング済み⭐️閲覧ありがとうございます(•̤ᴗ•̤)#ブランドリンク#リンクのコーチ#リンクのバッグ当ショップ他商品も宜しければご覧くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”♡商品♡コーチCOACH41542シグネチャースウィングパックショルダーバッグ斜め掛けべージュ×黒 肩掛け クロスボディ ジャガード■サイズ：縦 約22幅 約19マチ約1ショルダー長さ約125■付属品:無■購入元:日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場■型番:41542✨状態✨A目立ったダメなくキレイなお品ですＳ 新品〜新品同様の商品AA中古品として良いＡ 中古品としてまあまあ良いＢ 中古品として普通Ｃ 中古品として悪いがまだ使えるＤ 中古品として悪い(難ありを含む)※状態の最終判断は「画像」にてお願いします。★メンテナンス内容★・素材別に専用クリーニング溶剤でのクリーニング⚠️色味について掲載写真の色味については、できる限り実物に近づきますよう努力をしておりますが、実際の商品と色・質感が若干異なる場合がございます。⚠️商品返品についてプロフィールをご参照くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”⚠️こちらの商品は新品ではなく中古品であることをご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで個人的な視点での説明です。⚠️購入の際突然出品を削除する場合がございます。予めご了承くださいメンズレディースブランドオシャレcoachコーチバッグカバン鞄ショルダーバッグワンショルダー肩掛け斜めがけクロスボディトートバッグハンドバッグ手持ち管理番号Y108-11素材···牛革(本革)、コットン(キャンバス/帆布)
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