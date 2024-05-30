ミステリアスハート ルビー

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商品詳細
材質···K18(18金)数回着用のみ。リボン、ケースとともにしまってました。保証期間内なのでクリーニングなどアフターサービスも出来ると思います。月末までに購入していただける方はコメントいただければお値引してお譲りいたします。
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