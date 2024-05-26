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ケイトスペード ショルダーバッグ
商品番号 A38888457791
商品名

ケイトスペード ショルダーバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度が少ないため出品いたします！目立った傷や汚れもなく、まだまだ使っていただけると思います。よろしくお願いします^_^
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