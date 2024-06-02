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【新品】クリスタルジュエリーセット ピアス ネックレス 社交ダンス ベリーダンス
商品番号 P40706225059
商品名

【新品】クリスタルジュエリーセット ピアス ネックレス 社交ダンス ベリーダンス
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【新品・未使用・即購入可能】です！皆様に大変人気のジュエリーセットが新入荷！写真より実物の方がとてもキラキラして豪華で素敵です❤️ライトによって、美しく色々輝きが変わります。社交ダンス、ベリーダンス、ブライダル、パーティーなどにもとても合うデザインとなります。◆商品詳細◆・ピアスとネックレスのセット【サイズ】写真に記載※ピアス→イヤリングに付け替え可能です。(イヤリング付け替えパーツはシルバー色です)海外インポート品のため、細かい傷等ある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。よろしくお願いします！#ベリーダンス#アクセサリー#ラインストーン#ビジュー#オーロラストーン#ブライダル#社交ダンス#サルサ#ダンス#ピアス#クリスタルAB#オーロラ#サマスタ#コンテスト#大会#ステージ#パーティー#揺れるピアス#ボリューム#大ぶり#ゴージャス#豪華#社交ダンス#社交ダンスアクセサリー#ベリーダンスアクセサリー#ブライダルアクセサリー#パーティーアクセサリー#ミスユニバース#ミスユニバースアクセサリー#ペイジェント#ペイジェントアクセサリー#社交ダンス競技会#社交ダンスデモンストレーション#アルゼンチンタンゴ
http://narcologia.ru/goods/plaque396607.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit361486.html
http://narcologia.ru/goods/marshal892380.html

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