希少 廃盤 ヴィヴィアンウエストウッド プレーンバッグ A4 レザー ブラック

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02074m-90m-TGご覧いただきありがとうございます！○アイテム希少レア廃盤viviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッドプレーンバッグハンドバッグフォーマルバッグ手提げA4収納可能オーブORB土星裏地総柄ゴールド金具マグネット開閉式自立型レディース○サイズタテ32cmヨコ35.5cmマチ8cmハンドル33cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ショルダー紐の付け根部分に接着痕があります。（写真7枚目掲載）裏側なので目立ちませんが状態ご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願い致します。その他目立った傷や汚れは特にありません。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。※素人検品のため気になる点などございましたら、必ずコメント、もしくは『受取評価前』にご一報をお願いいたします。○カラーブラック 黒○素材レザー 本革 牛革○購入元大手リサイクルショップストアのオークション（鑑定済み）○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。★他にもバッグや財布、多数出品しております（＾ω＾）ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。