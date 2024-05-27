ECOFLOW EFDELTA1300-JP ポータブル電源

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重量…10kg～20kg未満カラー…ブラックEcoFlow EFDELTA－1300JP ポータブル電源ご覧いただきありがとうございます。2022年3月にEcoFlow公式楽天市場店で購入し、動作確認で１度満充電した後は一度も使っていません。開封時に外箱の側面の取っ手の部分と角が少し破れてしまったためテープで補修しております(画像参照)。本体はほぼ未使用と行っても良い商品です。画面もフィルム貼ったままです。使う予定が無くなってしまったので出品させていただきました。仕様詳細等はメーカーHPにてご確認下さい。自宅保管品につき画像ご確認の上ご理解いただける方にお願いします。