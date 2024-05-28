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最新WPL機能搭載❣自宅で脱毛サロン級の安心安全な脱毛♪❤氷感IPL光脱毛器
商品番号 S74373863390
商品名

最新WPL機能搭載❣自宅で脱毛サロン級の安心安全な脱毛♪❤氷感IPL光脱毛器
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 13,103 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M-832-★新品未使用品♪★送料無料・迅速発送♪★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル＆デザイン❤★お肌に優しく安心安全なサロン技術のIPL光技術❤★わずか4週でムダ毛が生えにくくなる❤★WPL最新最先端の氷感脱毛技術を採用❤★不快感や痛みを伴わない脱毛を実現❤★男性の髭脱毛も可能❤★脱毛サロンに通う手間と費用を大幅カットできて超経済的❤★自宅で脱毛サロン級の安心安全な脱毛を❤★★モデルチェンジやアップグレードなどにより予告なくデザイン仕様などが変更となります★★【脱毛サロンのIPL光脱毛器★肌に優しく安心安全！】お肌に優しくて安全なサロン技術のIPL光技術。穏やかな光波が皮膚に照射され、毛嚢のみを刺激し毛根を弱らせ毛根を自然に脱落！使用時間が増えるにつれて、毛髪の生える速度を遅らせます。わずか4週でムダ毛が生えにくくなる効果を実感♪（個人差がございます）使えば使うほどエステ効果も期待でき、お肌がトーンアップ♪【2モード＆選べる5段階レベル】基本モード＆連射モード。基本モードは小範囲の脱毛に適し、連射モードは広範囲の脱毛に適します。使用部位により最適なモードをご選択頂け、より便利にかつ安心安全な脱毛が行えます♪鼻下、口角周りと、腕、わきの下など、ほぼ全身使用OK！5段階の照射レベル調整ができ、ご自分の肌タイプや毛質に合わせたレベルでの脱毛が可能。女性はもちろん、太く濃い男性の髭脱毛も安心安全にご使用頂けます♪【360度全方位の無痛冷感脱毛】温和性脱毛技術—WPLという氷感脱毛技術を採用。不快感や痛みを伴わない脱毛を実現♪脱毛は360度全方位の氷感修復と同期に行い、毛穴を素早く縮めます。片面冷感脱毛器と冷感脱毛技術がない脱毛器より、更にお肌に快適で全面的なケアが行えます！【全身10分で脱毛完了】鼻下、口角周り、腕、わきの下など全身の脱毛が、連射モードでわずか10分ほどで完了！忙しい時でも短時間で脱毛ケアができ、子育て中の主婦にも最適♪脱毛サロンに通う手間と費用を大幅にカットでき、超経済的！自宅で脱毛サロン同等の脱毛をご体感ください♪
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