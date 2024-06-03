【最高級】パナソニック 炊飯器 5.5合 Wおどり炊き SR-VSX109-K

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パナソニックの最高級のWおどりだき、試してみませんか？ガス炊飯器メーカーの技術者から聞きました！パナソニックの最上級モデルの炊飯器は、ガスで炊くより、美味しいらしいです。あれには勝てないと。。。流石、パナソニック!!!新品で買うのは厳しいけど、日々のご褒美にいかがでしょうか？？？迅速丁寧に対応します☆お急ぎの方のため、２４H以内に発送手配致します！送料無料、匿名配送致します♪【商品について】大変人気な商品です。コメント無しで、即購入大歓迎です♪パナソニックPanasonic炊飯器5.5合スチーム\u0026可変圧力IH式Wおどり炊きブラックSR-VSX109-K2019年製【付属品】本体内釜※写真に写っているものがすべてになります。【外観の状況】釜の内側の底面に2箇所ほど小さな傷があり、また、本体上面に白い帯状の汚れがありますが、その他には、目立つ汚れや破損、傷など少なく、全体的に綺麗です。詳しくは、商品画像でご確認下さい。丁寧に清掃したうえ、アルコールで除菌を行なっています。【動作の状況】動作確認済みです。【保管の状況】暗所にて、大切に保管していました。喫煙者、ペットはいません。【配送の状況】商品は、緩衝材でしっかり丁寧に包んだうえで、段ボールに入れてお送りします。【その他】コメント無しで、即購入大歓迎です♪その他のお買い得な品はこちらです。 → #ぽぬのお店同梱可能な場合、送料分、更にお値引き可能です♪タイプ...圧力IH炊飯器炊飯量...5.5合～8合未満