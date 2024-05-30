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- 【正規新品】ビート2 脱毛器
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商品詳細
【特別価格、おうち脱毛ブームにぜひ！】クリアSPビート2脱毛器スタンダードセット新品未使用、未開封定価41,800円のところ→26,400円にて特別奉仕業務用脱毛機メーカーが全力で開発した総合光美容機「BiiTo2」(ビートツー)下記、長文となりますが、ご覧いただけますと幸甚に存じます。=====================\"脱毛だけじゃない”総合光美容機器業務用脱毛器顔負けのハイパワー！それぞれの肌や手に応じたオーダーメイドの光で、一人ひとりに合った最適で安全な光をお届け【エステ級の最新美容機器】脱毛はもちろん、光照射による美肌ハリケア機能など、脱毛以外でもお肌の美容器としてご利用いただけます【プロクオリティな脱毛】安全に肌内部まで光を届けるTHR方式をベースに開発肌表面ではなく肌内部で熱が広がるため「痛みゼロ」1台で細い毛から太く濃い剛毛まで全身ケアが可能VIOまで安心してお手入れいただけます【光照射でハリ活直接打ち込む新発想】従来のハリにアプローチする美容マシンでは、一定の距離をあけてアプローチすることが常識でしたがビート2では直接肌に光を照射することで肌環境へのアプローチをより強化することが可能うるおいを保ち、もっちり透明感のある美肌に導きます【自分だけの専用モード設定が可能】それぞれの肌や毛に応じたオーダーメイドの光で、一人ひとりに合った最適で安全な光をお届け！「安心・安全」×「ハイパワー」誤照射防止肌に密着していないと照射できない「接触センサー」機能を搭載、照射漏れはもちろん、誤照射による事故を防ぐため、小さなお子様ご自身でも安心してご使用いただけます=====================【仕様】商品サイズ：450mm×1830mm×780mm重量420gカラー：ホワイト×シャンパンゴールド電圧：AC100V-240V消費電力：85W【付属品】・本体・脱毛フィルター（大）・サングラス・ポーチ・タイプ···スキンケア・部位···全身・カラー···ゴールド※保証書あり
http://narcologia.ru/goods/troupe849211.html
http://narcologia.ru/goods/perforce548065.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit460486.html
【正規新品】ビート2 脱毛器
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