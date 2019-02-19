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車検満タン納車　ジャガー　XJ4.2 エアサス交換済み　ディーラー整備
商品番号 J13414669271
商品名

車検満タン納車　ジャガー　XJ4.2 エアサス交換済み　ディーラー整備
ブランド名 ジャガー
特別価格 税込 130,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール必ず一読お願いします。即購入はご遠慮ください。車検7年11月まで(成約後取得)月割り、リサイクル、封印料金別全国名義変更可能車庫証明は用意してください。4.2エグゼクティブ2006年式111.000キロ修復歴無し天張垂れジャガー記録簿多数ディーラーにてエアサス交換済み保管場所:埼玉県行田市プロフィール必ず一読お願いします。即購入はご遠慮ください。ボディタイプ···セダン燃料タイプ···ハイオク車年式···平成18年式走行距離···10万〜14.9万km
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