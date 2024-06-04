N-box カスタム　G ターボL パッケージ　　平成27 年

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プロフィールをご覧頂きありがとうございます。車名▷ホンダ N-BOXカスタムグレード▷GターボLパッケージ年式▷平成27年走行距離▷127000km車検▷令和6年5月30日事故歴、修復歴▷なし燃費▷17km/L車両のポイント☑︎・純正ナビ、地デジTV(fm/amCDDVDUSBIpodVtr/auxBluetooth)・バックモニター、ETC・両側パワースライドドア・クルーズコントロール・スマートキー、プッシュスタート車両について足廻り、エアコン、エンジン機関等特に問題もなく、順調に走行しております。また、上位グレードの車両ですのでレザーシートで乗り心地も良いです。車検もついておりますので乗り出し簡単！現車確認されてそのまま乗って帰られることもokです！現車確認場所▷京都府宇治市名義変更に関して車両引き渡し後目安2週間でご自身で陸運局にて名義変更をお願い致します。temoto43#ホンダ#NBOX#軽自動車