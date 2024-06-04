ID65　４枚セット　直巻きスプリング用 スラストベアリング

★ID65スラストベアリング４枚＋専用シート８枚★・ベアリング 厚さ3mm 内径65mm外形90mm （４枚）・シート 厚さ1mm 内径65mm外径90mm （８枚）・製品総厚さ5mmスプリングが伸縮する際には回転する動きが生じます。しかし、スプリングが回転する力を受けても、荷重がかかっているスプリングは思い通りの動きが出来ません。そこでスラストベアリングを入れてあげる事で、スプリングにストレスがなくなり回転出来るようになるので、スプリングの伸縮がスムーズになります。また、スプリングの伸縮だけでなくステアリング操作によるショック自体の捻れが発生するストラットのフロント車高調では更に効果があります。スラストベアリングにより乗り心地が良くなり、スプリングの回転による異音の発生なども低減すると思います。２４時間即購入OKでコメント不要です。お値引きには対応しておりませんのでご了承ください。



ID65 テフロン スラストシート 4枚1セット 直巻スプリング 車高調



HYPERCO(ハイパコ) 直巻きスプリング ID65 4インチ 400ポンド(7.1kgf/mm) HC65-04-0400



ID60 ID62 ID63 ID65 ID70 テフロン ステンレス スラストシート 4枚1 ...



新品】【送料無料】 ID65 スラストベアリング 車高調 直巻スプリング用 ...



2023年最新】直巻きスプリング 65の人気アイテム - メルカリ



BESTEX 直巻きスプリング用 フリクションレスシート 63φ用 2枚セット ...



ID65タイプ 直巻スプリング アタッチメント ミノルインターナショナル ...



Amazon | Largus ラルグス ID65 RSスプリング 直巻 2本セット 自由長 ...



Amazon | ID60 テフロン スラストシート 4枚1セット 直巻スプリング 車 ...



Amazon | Swift(スイフト） 直巻用アシストスプリング単品 ID(内径 ...



未使用】ワコーズグリスUP済 トーション レリーズ スラスト ベアリング ...



Amazon | Swift(スイフト） 直巻用ヘルパー アシスト用 スラストシート ...



Amazon | LARGUS/ラルグス 65-62Φ変換スプリングシート | スプリング ...



スラストシート ID66（ID65-66兼用) 【4枚SET】 商品詳細 広島県東広島 ...



スプリングマウントシート・スラストタイプ