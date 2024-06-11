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スズキ　エブリイ4WD 平成29年　走行距離8万キロ　車検2年間
商品番号 D98824562301
商品名

スズキ　エブリイ4WD 平成29年　走行距離8万キロ　車検2年間
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 140,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：スズキ車名：エブリイグレード：PA排気量：660cc車体色:白年式：平成29年10月車検:2年間ボディタイプ：軽自動車ミッション：5AGS型式：HBD-DA17V走行距離：80400Kmドア数：5駆動方式：4WD車体番号下3桁:095乗員定数：4人燃料：ガソリンハンドル：右内装】エアコンパワーステアリングABSエアバッグタイミングチェン取説書修復歴なし◆◆現車確認や車輛お引き取りは電車でお越しの方はJR相模線下溝駅、車でお越しの方は相模原市南区磯部になります！注意事項】※50万には、車両代金のほか自賠責保険・リサイクル預託金など全て含みます。※ただし、トラブル回避のため名義変更完了までの間3万円をお預かりします。こちらは名義変更確認後、直ちにお返しします。
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