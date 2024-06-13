SALE！SUZUKI ジムニー　JB-23W 検査令和6年2月まで！

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商品詳細
カラー···ブルー燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜ボディタイプ···軽自動車年式···平成12年式閲覧ありがとうございます！ジムニーJB-23Wの出品になります！年式相応の傷、写真5枚目傷、へこみあります。足回りも変えたて、タンクガードもまだ新しく、交換したばかりです！現車確認も歓迎です！！よろしくお願い致します！SUZUKIジムニー
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