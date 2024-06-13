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SALE！SUZUKI ジムニー　JB-23W 検査令和6年2月まで！
商品番号 E94712441146
商品名

SALE！SUZUKI ジムニー　JB-23W 検査令和6年2月まで！
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 97,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜ボディタイプ···軽自動車年式···平成12年式閲覧ありがとうございます！ジムニーJB-23Wの出品になります！年式相応の傷、写真5枚目傷、へこみあります。足回りも変えたて、タンクガードもまだ新しく、交換したばかりです！現車確認も歓迎です！！よろしくお願い致します！SUZUKIジムニー
http://narcologia.ru/goods/browse571291.html
http://narcologia.ru/goods/troupe619711.html
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