津軽三味線 金細棹は金細で頭から根本までトチがびっしり入っています。胴は綾杉胴となっております。糸巻きは象牙調の宇柄面取。棹の上部→幅31mm厚み30.8mm真ん中→幅32mm厚み31.9mm鳩胸の角から60上がった場所→幅32.2mm厚み32.5鳩胸の角の部分→幅34mm皮は表は張り替えて1年、裏は3年以上経っています。注①天神に1mm程度の欠けが２つあります。注②30年以上昔のものなので何度も皮の張替えを繰り返しており、その分接着面も削れる為胴の厚みが6mm薄くなっています。その為胴掛けとの間に隙間がありウレタンの隙間テープで埋めてあります。素人採寸のため若干の誤差はお許しください。3Nでお願い致します。付属品.ケース、和紙袋、長袋



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